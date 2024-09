Thibaut Courtois dégoûté pour Marc-André Ter Stegen

Thibaut Courtois apporte tout son soutien à Marc-André ter Stegen. Gravement blessé au genou et sorti sur civière, ce week-end face à Villareal, l’Allemand pourrait souffrir d’une rupture du tendon rotulien, qui pourrait l’écarter des terrains pendant près de huit mois. Dans cette épreuve, le portier barcelonais a reçu un message chaleureux de Thibaut Courtois qui avait, lui aussi, subi une grave blessure au genou l’an passé.

La suite après cette publicité

«Je suis désolé pour ta blessure Marc-André, ça m’a fait très mal de te voir quitter le terrain comme ça. J’espère que tu pourras récupérer rapidement et que nous te reverrons vite dans les buts», a écrit le gardien de 32 ans sur son compte X. Un message réconfortant de l’international belge (102 sélections), d’habitude si sulfureux, à l’endroit de celui qui est pourtant son plus grand rival depuis près de 6 ans désormais. Une belle preuve de l’immense solidarité qui lie la fratrie des gardiens de but.