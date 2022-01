JT Foot Mercato : la nouvelle stratégie du FC Barcelone pour son mercato

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone veut attirer des stars à moindre coût

Très bientôt, plusieurs stars seront disponibles gratuitement et pourront donc potentiellement rallier la Catalogne et Barcelone. Des joueurs à prix réduits, ou de potentiels renforts voulant absolument changer de club. C'est le cas d'Edinson Cavani et d'Álvaro Morata, mais aussi de Timo Werner, Hakim Ziyech et Pierre-Emerick Aubameyang. Auteurs de saisons remarquables dans leurs championnats respectifs, Dušan Vlahović et Patrick Schick pourraient se voir récompensés avec une offre en provenance du club catalan. Xavi et son club surveillerait également de prêt la situation de Paulo Dybala à la Juventus, l'Argentin n'ayant toujours pas prolongé son contrat avec la Vieille Dame. Enfin selon AS, deux Brésiliens devraient signer prochainement au Barça en provenance du FC Santos. Il s'agit de Kaiky Fernandes (18 ans) et d'Angelo Gabriel (17 ans).

Prolongation de contrat ou départ du Bayern pour Robert Lewandowski ?

Selon Sport Bild, Robert Lewandowski devra rapidement faire son choix, prolonger d'ici le mois de juin, ou faire ses bagages cet été. Le club bavarois ne voulant pas connaître la même situation que celle de David Alaba quelques mois plus tôt, des négociations officielles devraient débuter dans les prochains jours entre la direction et l'attaquant du Bayern. Une prolongation pour deux années supplémentaires est évoquée dans l'hebdomadaire Allemand.

Un international français de retour en Ligue 1

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la signature d'Hatem Ben Arfa a été officialisée par le LOSC Lille sur ses réseaux sociaux ce mercredi. L'international français (15 sélections) s'engage librement chez les Dogues pour une durée de 6 mois, suite au départ de Yusuf Yazici, qui a récemment été officialisé au CSKA Moscou dans le cadre d'un prêt. Ben Arfa va donc connaître son 7ème club de Ligue 1 après Lyon, Marseille, Nice, le PSG, Rennes ou encore Bordeaux.