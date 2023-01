CdF : l’énorme coup de gueule de Mourad Boudjellal après la programmation d’Hyères - OM à Martigues

La rencontre entre le Hyères FC et l’Olympique de Marseille, comptant pour les 32èmes de finale de la Coupe de France, fait décidément couler beaucoup d’encre. Alors que les pensionnaires de National 2 devaient initialement accueillir leurs homologues phocéens ce samedi (15h30) à Mayol, l’antre du RCT, la Fédération française de football a refusé d’accéder à cette requête pour des raisons de sécurité. Les deux équipes s’affronteront donc à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, le VAR ne possédant aucune enceinte adaptée pour ce genre de joute sportive. Une nouvelle qui a fait sortir de ses gonds Mourad Boudjellal, le propriétaire du club local depuis 2021. «Ce qui me vexe c’est qu’on ne puisse pas jouer ce match à Toulon. C’est grave que dans le département du Var on ne puisse pas organiser un 32ème de finale de Coupe de France de football face à une belle équipe de Ligue 1. Ça me paraît aberrant, je n’arrive pas à comprendre. Pour le moment, je suis quasiment sûr de ne pas aller au stade. Ce match, je l’ai zappé. Si je le boycotte, pas mon équipe mais moi en tant que personne, ça pourra au moins me permettre de voir un match de mon équipe à la télé, comme à l’époque du RCT quand je ne me déplaçais pas. Pour moi, ce match n’existe pas» , a notamment déclaré mardi l’ancien propriétaire du RC Toulon au micro de RMC Sport.

À quatre jours de la rencontre, Mourad Boudjellal ne décolère donc pas et envisage d’aligner une équipe B pour montrer son mécontentement, le boycott n’étant pas une solution au vu des risques encourus. «Samedi, il faut qu’il y ait 11 personnes sur le terrain et il y aura 11 personnes sur le terrain… Après, on verra qui sera sur la pelouse. J’ai bien compris, en tant que président de ce club, que le boycott pouvait avoir des répercussions assez importantes pour l’avenir du club et je ne veux pas en être responsable. L’équipe première est concentrée sur le championnat dans lequel on a encore une chance et sur le mois de janvier nous avons des échéances importantes. La Coupe de France, c’était du bonus. En arrivant en 32èmes de finale et si on avait pu jouer le match au stade Mayol, c’était comme si on avait gagné cette Coupe de France. Donc maintenant, on l’a perdue, c’est terminé! La fête est gâchée, ce n’est pas une date qui est cochée, l’objectif est simplement de prendre moins de 10 buts car deux chiffres ça serait la honte. Mais on nous a manqué de respect ! La seule chose que je peux dire c’est que l’OM n’a pas à s’inquiéter : tout va bien se passer pour eux dans ce match», a conclu, amer, le propriétaire du Hyères FC. Ambiance à quelques jours d’un match de prestige pour ses joueurs et tout son club.

