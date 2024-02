Ces 10 légendes du foot que la Ligue 1 a ratées

N°1 - Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a eu deux occasions de jouer en Ligue 1. La première est assez connue, c’est le fameux échange Olympique Lyonnais - Sporting Portugal. L’attaquant Tony Vairelles n’est alors plus dans les plans de l’OL en 2002. Arrive donc le Sporting qui propose un échange Vairelles contre deux joueurs dont Cristiano Ronaldo, chose que Lyon refuse ! Le mercato suivant, à l’été 2003, CR7 signe à Manchester United. Et après une saison en Premier League, le bilan de l’ailier gauche n’est pas dingue donc Sir Alex Ferguson envisage de le prêter pour 2004-2005. À ce moment-là, le manager des Red Devils veut le défenseur argentin du PSG Gabriel Heinze et propose donc un prêt de CR7, histoire de faire baisser le prix du transfert de l’Argentin. Paris refuse là encore et reçoit 10M€ pour le départ de son joueur.

N°2 - Ronaldo Nazario

CR7 et R9 n’ont pas que le nom Ronaldo en commun, la Ligue 1 et le PSG les lient également. Déjà, R9 aurait pu jouer en D1 au début des années 90 ! Le Brésilien avait été détecté dès ses 15 ans par l’AS Cannes grâce aux connexions de son entraîneur Luis Fernandez, mais le président azuréen n’avait pas souhaité prendre le risque financier… Petit saut dans le temps, on est en 1997, le Paris Saint-Germain est détenu par Canal+ et à l’époque, le PSG pèse sur la scène européenne. Sauf que l’actionnaire, pour raisons économiques, ne veut pas s’offrir les services du crack qui continue de monter en puissance.

“Canal avait les moyens de s’offrir Ronaldo, s’il en avait eu la volonté stratégique, confie le président de l’époque Michel Denisot dans le livre ‘La folle histoire du PSG’. Mais c’était trop cher. Il y avait une volonté de ne pas passer un cap en termes de transferts, de ne pas écraser les autres clubs, par respect de l’abonné de la chaîne qui vivait à Montpellier ou à Marseille… Canal ne voulait pas qu’il y ait une sorte de position dominante du club de la chaîne par rapport aux autres.” Du coup, après avoir tout cassé au FC Barcelone en l’espace d’une saison (47 buts en 49 matchs), Ronaldo n’a pas rejoint la Ligue 1 mais la Serie A et l’Inter !

N°3 - Pelé

En 1971, seulement 1 an après sa création, le PSG accède à la première division et souhaite frapper fort ! La 3e version du Parc des Princes, la version à peu près actuelle du stade, va être livrée dans quelques mois, alors il faut quelqu’un capable de faire venir 50.000 spectateurs. Et qui de mieux que Pelé, l’homme aux 3 Coupes du monde ? Personne. Ayant eu échos des problèmes financiers de Santos, Guy Crescent, le président fondateur du PSG se rend au Brésil pour négocier. Un montage financier complexe est alors discuté. Un prêt de 3 ans, avec un système de redistribution des recettes générées par le PSG à Santos. Mais finalement l’affaire tombe à l’eau car Santos trouve finalement un moyen financier de garder Pelé avec une nouvelle tournée aux Etats-Unis. Pelé, d’avis pour rester au Brésil, n’est pas mécontent de l’issue.

N°4 - Diego Maradona

Été 89, une info dingue arrive aux oreilles de Bernard Tapie : Diego Maradona souhaite quitter Naples ! Le président de l’Olympique de Marseille prend alors quasi immédiatement son avion privé et va directement discuter avec ‘El Pibe de Oro’. Tapie propose à l’Argentin un salaire doublé, une villa en bord de mer à Cassis, au calme, loin du tumulte de Naples. Malheureusement pour l’OM l’existence de la réunion fuite dans la presse et ça déclenche un vrai séisme… Les tifosi, la mafia, l’Italie du football, tous ont intérêt à retenir Maradona ! Le président napolitain fait marche arrière.

Diego, lui-même, raconte pour France Football : "Une fois que je suis retourné à Naples, j’ai dit à Ferlaino : 'Merci président pour toutes ces belles années, je m’en vais’. À ce moment-là, il a commencé à faire l’idiot, comme s’il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l’histoire." Selon Luciano Moggi, le directeur sportif du Napoli de l’époque, Bernard Tapie savait ce qu’il faisait, que le transfert ne se ferait pas, que tout n’était que coup de comm’ pour lui et l’OM… Chose que le président olympien ne confirmera jamais.

