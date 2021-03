OM : la drôle d'anecdote d'André-Pierre Gignac sur son transfert

Auteur d'une sacrée saison avec Toulouse en 2008/2009, terminant avec 24 réalisations en Ligue 1, André-Pierre Gignac avait multitude de clubs à ses pieds. Mais il a finalement rejoint l'Olympique de Marseille malgré une autre proposition pour le moins alléchante, comme il l'a raconté à RMC Sport.

La suite après cette publicité

« J’ai refusé Valence juste avant. On m’avait envoyé un avion, avec du bon jamon dedans (du jambon, ndlr). Je vous promets, cela donne envie. Ils savaient qu’avec un peu de jamon iberico, ils allaient faire l’affaire, mais j’ai refusé. C’était à l’époque de Unai Emery, avec Jérémy Mathieu. Il était venu et il m’avait expliqué tout son schéma tactique. J’ai refusé. Derrière, Jean-Christophe Cano (son agent, ndlr) vient et me dit: 'André, tu as Liverpool ou l’OM'. Je lui ai répondu: 'Tu peux déchirer le papier Liverpool, on va à l’OM'. Voilà, c’est ça », a confié le joueur.