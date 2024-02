Napoli : l’avenir de Walter Mazzarri fixé demain

Le Napoli a de nouveau subi un revers en championnat contre Gênes cet après-midi (1-1). Avec une actuelle 9e place en championnat, les champions en titre sont désormais à 27 points de l’Inter Milan. Son entraîneur, Walter Mazzarri, est sur la sellette depuis de nombreuses semaines. D’après DAZN, son avenir se jouera demain. Les dirigeants napolitains et Aurelio De Laurentiis, le président, ne devront pas prendre de décision ce soir. Toujours selon le média italien, le nom de Marco Giampaolo circule pour le remplacer.

En fin de match, Walter Mazzarri était désolé pour ses supporters pour cette mauvaise saison. « Les joueurs font ce qu’ils peuvent. Chacun fait ce qu’il peut, puis ça va mal et on a pitié du public, qui nous soutient toujours. C’est dommage de ne pas les rendre complètement heureux. Cette année, c est comme ça » s’est exprimé l’entraîneur napolitain pour DAZN.