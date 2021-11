ASM-Real Sociedad : Djibril Sidibé félicite les siens pour la qualification

Grâce à sa victoire face à la Real Sociedad (2-1), ce jeudi soir, lors de la cinquième journée des phases de poules de la Ligue Europa, l'AS Monaco est assurée de terminer à la première place du groupe B et valide ainsi son billet pour les 8es de finale. Un succès, acquis aux dépens d'une formation espagnole accrocheuse et deuxième de Liga, qui pourrait, par ailleurs, permettre aux Monégasques de se libérer en Ligue 1 (ndlr : l'ASM est huitième du championnat de France). C'est en tout cas les espérances de Djibril Sidibé, interrogé à l'issue de la rencontre.

«C’était un groupe relevé, niveau Ligue des champions, on avait à cœur de se qualifier, on l’a fait», s'est tout d'abord félicité le défenseur Djibril Sidibe au micro de Canal + avant d'ajouter : «on savait qu’on aurait des temps faibles face à cette grosse équipe de la Real mais on est resté solidaire. On sait que c’était un contexte différent mais on doit s’appuyer sur ce genre de prestation en L1. C’est à nous de nous remettre en question pour entamer une série, car le championnat reste le plus important.» Prochain rendez-vous ? Dimanche prochain où l'ASM accueillera Strasbourg pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.