Le Bayer Leverkusen va faire un premier gros cadeau mercato à Xabi Alonso

Quelle saison ! Certes, cette finale d’Europa League perdue face à l’Atalanta est venue gâcher cette fin d’exercice historique pour Leverkusen, mais cela n’enlève rien à la saison historique réalisée par les hommes de Xabi Alonso sur la scène nationale. Seulement, comme c’est souvent le cas lors de ce genre d’épopées, le club allemand risque d’être victime de son succès, et d’ainsi voir de gros clubs européens se jeter sur ses meilleurs éléments. Pour l’instant, Xabi Alonso sait tout de même qu’il pourra encore compter sur Florian Wirtz l’an prochain.

La suite après cette publicité

Et on dirait bien que la direction compte gâter l’Espagnol, afin que son équipe puisse toujours être compétitive à la reprise. Comme l’indiquent plusieurs médias allemands et espagnols comme Sky Sport et Mundo Deportivo, le Bayer Leverkusen a conclu l’arrivée d’Aleix Garcia, le milieu de terrain de 26 ans de Girona et également international espagnol.

À lire

Artem Dovbyk va terminer meilleur buteur de Liga

Un joli transfert

Homme fort et maître à jouer de l’écurie catalane, l’ancien de Manchester City a déjà un accord avec le vainqueur de la Bundesliga, qui a de son côté trouvé un terrain d’entente avec la sensation de la saison en Liga. Le Bayer déboursera un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros pour le joueur qui voyagera en Allemagne pour disputer l’Euro avec sa sélection.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso a réussi à convaincre le Catalan, qui a disputé 37 rencontres de Liga cette saison, délivrant 6 passes décisives et inscrivant 3 buts. Un joli coup pour Leverkusen, puisque le joueur était convoité par d’autres gros clubs, à l’image du Barça et de l’Atlético. Et gros coup dur pour Girona, qui va devoir se trouver un nouveau meneur de jeu…