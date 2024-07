FC Barcelone : İlkay Gündoğan envisage de partir pour une destination étonnante

Après avoir refusé de prolonger l’aventure avec Manchester City l’été dernier, İlkay Gündoğan s’était engagé avec le FC Barcelone en paraphant un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Rapidement, l’Allemand était devenu un titulaire sous les ordres de Xavi (36 matches, 5 buts, 9 passes décisives) et n’avait pas hésité à faire parler de lui en raison de différents coups de gueule vis-à-vis du comportement de certains de ses coéquipiers tout au long de la saison.

Et malgré l’arrivée de son compatriote Hansi Flick sur le banc du FC Barcelone, son avenir n’était pas assuré au Barça. Sport expliquait que le Barça était prêt à faciliter son départ en cas de belle offre et du désir du joueur de s’en aller. S’il reste un joueur très apprécié par le club et par les supporters, l’ex-Cityzen dispose d’un salaire de 10 M€ nets annuels qui soulagerait les finances du club catalan et faciliterait donc la venue de Nico Williams, attraction principale du Barça cet été.

İlkay Gündoğan envisage de quitter Barcelone

L’avenir d’İlkay Gündoğan (33 ans) pourrait rapidement évoluer. Alors qu’il est encore en vacances, Hansi Flick attendrait avec impatience sa réintégration, notamment à cause des blessures dans le milieu de terrain catalan, mais une offre pourrait compliquer les plans de l’entraîneur allemand. Selon TV3, l’Allemand envisagerait de quitter le Barça, après avoir reçu une offre de l’équipe qatarie d’Al Sadd pour y jouer durant les trois prochaines saisons.

Le joueur barcelonais pourrait demander une contre-offre qui améliore ses conditions et ainsi tomber d’accord rapidement avec la formation de Qatar Stars League. Reste maintenant à savoir quelle sera la position du FC Barcelone et de son entraîneur face à cette offre, alors que Pablo Torre, Gavi, Frenkie de Jong et plus récemment Pedri, sont indisponibles en raison de blessures. Une infirmerie qui pourrait changer les plans du Barça dans ce dossier.