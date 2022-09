La suite après cette publicité

Le Stade Brestois y a cru. Mené d'un but par le PSG, le club breton a eu une situation en or pour revenir au score mais Donnarumma a stoppé le penalty d'Islam Slimani, préservant la victoire des siens (1-0), ce samedi. De quoi nourrir de gros regrets pour Brendan Chardonnet, le défenseur central et capitaine.