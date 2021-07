OL : la réaction de Peter Bosz après la défaite face à Porto

Pour son dernier match amical de l'été avant le début de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est incliné 5-3 ce samedi sur la pelouse du FC Porto. Une prestation décevante de la part de l’OL, après un match nul contre Villarreal (2-2) et une défaite face au Sporting Portugal (3-2). Malgré tout, Peter Bosz voit une progression de son groupe.

La suite après cette publicité

« On a mieux joué que la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de changements en fin de match. Le plus important était les premières 70 minutes. On a encaissé trop de buts avec des erreurs de relance », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.