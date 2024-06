PSG : le point sur la situation trouble de Manuel Ugarte

C’est une drôle de saison qu’a vécu Manuel Ugarte au PSG, puisqu’il est passé par plusieurs statuts. Celui de recrue surprise, accueilli avec circonspection par les observateurs. 60 M€ pour lui, c’était peut-être beaucoup, et certains regardaient d’un œil inquisiteur vers l’agent Jorge Mendes. Puis l’Uruguayen s’est révélé avec des prestations réussies, notamment face à Lyon en début de saison. Sa grinta, sa capacité à répéter les efforts et à imposer un pressing constant ont séduit les supporters parisiens. Moins Luis Enrique, qui a lui repéré un léger déficit technique, suffisant pour le juger inapte à son projet collectif.

Ugarte a donc disparu des matches à enjeu au cours de la saison, se contentant principalement de la Ligue 1 (21 titularisations) et d’entrées en jeu. Surtout, son avenir au PSG semble remis en cause, 1 an seulement après son arrivée. Luis Enrique ayant son mot à dire sur le mercato et travaillant main dans la main avec Luis Campos, Manuel Ugarte peut déjà imaginer une saison avec un temps de jeu en chute libre. C’est dans ce contexte que Manchester United a dégainé une première offre, repoussée par le PSG.

MU en pole mais d’autres clubs sont intéressés

Le club mancunien reste intéressé par l’Uruguayen de 23 ans, et continue les discussions avec le PSG, comme le rapporte Skysports. Du côté des médias uruguayens, on est même plus tranché. Selon ESPN Uruguay, Ugarte serait très proche de Manchester United. Mais l’Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich sont également sur le coup. Diego Simeone aurait même déjà présenté au joueur son projet, comment il souhaite l’utiliser. Mais ces trois derniers clubs n’ont pas les moyens de débourser 60 M€.

Car c’est le prix que le PSG réclame, soit celui dépensé il y a un an, pour le libérer. Manchester United pourrait lâcher un tel chèque, s’il parvient à réussir son dégraissage qui s’annonce massif. ESPN Uruguay annonce également que Luis Enrique a déjà dit au joueur qu’il ne comptait plus sur lui. Selon nos informations, le PSG ne lui a pas demandé de partir, mais le joueur est prêt à étudier ses options sur le marché des transferts. En attendant, il brille à la Copa America avec sa sélection sous les ordres de Marcelo Bielsa.