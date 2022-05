L'OL expose ses ambitieux plans pour le mercato

La suite après cette publicité

L'OL part en reconquête. C'est du moins la formule employée à plusieurs reprises par Jean-Michel Aulas durant cette longue conférence de presse qui officialisait avant toute chose les prolongations de Wendie Renard et Maxence Caqueret. Le club souhaite faire de ses deux éléments un symbole pour le futur. Si pour la défenseur centrale multi-titrée, une bonne partie de sa carrière est désormais derrière elle, pour le milieu de terrain de 22 ans, il est le fil parfait de ce que les Gones souhaitent mettre en place pour entamer un nouveau cycle.

Comme évoqué dans le long communiqué publié hier soir, l'OL souhaite renouer avec ADN, son centre de formation. En période de crise de résultats, c'est souvent par l'académie que Lyon s'est relevé. «On a déjà une feuille de route avec Bruno Cheyrou (directeur du recrutement). Maxence Caqueret est l'exemple de ce qu'on veut promouvoir demain. C'est un attachement au club. On a dit qu'on s'appuiera sur notre jeunesse, qui a une certaine maturité. Avec Lukeba, Barcola, Gusto, El Arouch... On a un socle. On doit construire sur la base de celui-ci avec un état d'esprit fondamental. Il faut aussi du talent», prévient Vincent Ponsot, le directeur du football.

Bosz devrait continuer

Malgré une saison ratée, 8e de Ligue 1 à deux journées de la fin et éliminé en quart de finale de Ligue Europa, c'est bien Peter Bosz à qui on va demander d'écrire ce nouveau chapitre. «Aujourd'hui, sur ces critères, que ce soit la relation avec l'académie, le choix de jeu très offensif, la qualité du jeu, je pense que ce serait une erreur de changer», rappelle Aulas. Le président devrait par ailleurs faire une annonce d'ici la fin du mois sur le ou les actionnaires qui prendront la suite des historiques Pathé et IDG Capital Partners.

«Au moins un, peut-être deux» sourit-il, «pas obligatoirement» majoritaires avant d'assurer qu'il serait toujours le président. «On parle de centaines de millions d'euros» amenés par des investisseurs étrangers. Avec cette nouvelle puissance financière, associée à la manne apportée par CVC et la société commerciale, l'OL se veut être un acteur majeur du prochain mercato. L'espoir de voir revenir Alexandre Lacazette demeure toujours même si l'OL n'ira pas en coupe d'Europe, condition obligatoire selon l'attaquant. «On continuera jusqu'au bout de discuter avec Lacazette, c'est un souhait pour nous. On continuera tant que c'est possible de l'avoir».

L'OL n'a pas fait une croix sur Lacazette

Ce dernier arrive en fin de contrat à Arsenal mais il n'a pas le seul ciblé. Aucun autre nom n'a filtré durant cette consultation médiatique mais Aulas l'assure. Après une telle saison, il faut un renouvellement profond. «Déjà, un certain nombre d’initiatives ont été prises. Il va y avoir des départs et des arrivées, et une prise de risque de l’OL assez significative. On souhaite repartir sur des bases très ambitieuses. Ça va nécessiter un certain nombre de départs et d’arrivées.» Les joueurs à un an de la fin de leur contrat sont d'ailleurs les premiers visés.

Il sont 7 dans l'effectif rhodanien et ne seront pas tous conservés. «Il y a un plan très précis. Certains sont en examen de prolongation de contrat. D’autres n’en auront pas et ont déjà des offres significatives», tranche le boss, avant de parler du cas Rayan Cherki, en fin de contrat en 2023 aussi. «J'ai vu ses parents hier pour faire une proposition de longue durée. Je le verrai avec Bruno et Vincent dès la semaine prochaine. On espère qu'il fera partie de ces joueurs sur lesquels on veut s'appuyer. On va jouer parfaitement cette homogénéité, cette convergence avec les jeunes joueurs de l'académie.» L'OL est déjà en mission pour la saison prochaine.