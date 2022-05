OL : Jean-Michel Aulas envoie un message fort

La suite après cette publicité

L'OL vit sans doute sa pire saison au XXIe siècle. Battu par le FC Metz au terme d'un match assez fou, le club rhodanien ne jouera pas l'Europe la saison prochaine. Il est 8e de Ligue 1 à deux journées de la fin et à 5 points des dernières places pour une compétition continentale. La mission échouera. C'est d'autant plus paradoxal que les Gones ont réalisé un parcours très correct en Ligue Europa, plombé par leur seule défaite européenne de la saison, face à West Ham en quart de finale retour. Il ne faut pas non plus oublier que ce sont eux qui ont rapporté le plus de points à la France à l'indice UEFA.

Les résultats ne sont pas l'unique problème, comme l'a rappelé L'Equipe ce matin. Toute la saison, l'OL n'a pas su affronter les difficultés avec efficacité. Sur le terrain, Peter Bosz n'a jamais trouvé la bonne formule, en plus d'effectuer des choix parfois contradictoires avec ses propos. Le vestiaire est lui sens dessus dessous, divisé par les clans, éprouvé par les divers épisodes avec Jérôme Boateng par exemple, la mise à l'écart de Marcelo en début de saison, tandis que dans les bureaux, Juninho a finalement claqué la porte contre toute attente dès l'automne pour incompatibilité de travail avec Vincent Ponsot.

Une saison difficile à tous points de vue

Les tensions sont multiples, avec les supporters également. Dans ce contexte à feu et à sang, Jean-Michel Aulas a tenté de garder la barre d'un navire à la dérive. Même lui apparaît fatigué, touché aussi par les futurs départs d'actionnaires historiques que son Pathé et IDG Capital Partners. Sa parole passe de moins en moins, surtout après les incidents qui ont émaillé la vie de son club en tribunes (OM-OL, Paris FC-OL). C'est sans doute pour cela qu'il a pris la parole ce mardi, adressant un long communiqué adressé aux passionnés de l'Olympique Lyonnais.

Dans ce courrier, il tient à rappeler que «tout ne se joue pas sur une seule saison», prenant même en exemple «les échecs et reconstructions du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’Atlético.» Selon lui, tout n'est pas à jeter dans ce cycle de trois ans où ont été investis 175 M€ dans l'équipe masculine, mais il faut repartir avec les bases de ce qui a toujours fait l'OL : former des jeunes encadrés par des anciens du club, les faire éclore au sein de l'équipe professionnelle jusqu'à ce qu'ils en deviennent les leaders, avant de les laisser s'en aller ailleurs.

Aulas invoque l'ADN de l'OL

«Nous devons continuer de nous inspirer de tout ce qui fait l’identité de l’Olympique Lyonnais, à l’image du retour au premier plan de nos féminines, qui disputeront leur 10ème finale européenne à Turin le 21 mai. Modèle que nous voulons développer au sein de toutes les équipes, incluant également d’anciens joueurs du club au plus haut niveau et staff issus de notre ADN comme Sonia (Bompastor) et Camille (Abily). Soyons fiers de cette identité de l’Olympique Lyonnais que nous retrouvons aussi chez nos jeunes qui viennent de remporter la Gambardella et posent les pavés de l’avenir de l’Institution, mais aussi de toute notre Academy qui achève l’une des plus belles saisons de son histoire.»

Jean-Michel Aulas imagine un futur radieux, en témoigne les prolongations de Wendie Renard ou le jeune Mohamed El Arouch, vainqueur le week-end dernier de la Gambardella, mais aussi à venir de Maxence Caqueret et Rayan Cherki. «Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL».

La suite avec les jeunes et Peter Bosz ?

Enfin, dans cette longue lettre, il envoie un message à Peter Bosz qu'il semble toujours vouloir soutenir en vue de la saison prochaine et avertit également ceux qui auront des envies d'ailleurs. La porte sera ouverte. «Nous allons pousser vers cet état d’esprit, sortir du confort, car nous devons une revanche à tous nos fans et passionnés de l’OL. Le coach doit aussi être le garant de nos valeurs OL, nous devons l’aider dans sa mission, lui permettre d’avoir des joueurs avec cet état d’esprit exemplaire et être prêts à ouvrir la porte pour ceux qui ne seraient pas dans notre philosophie lyonnaise.»