L'OL prolonge Mohamed El Arouch

Samedi, l'Olympique Lyonnais a remporté la Coupe Gambardella face à Caen. Buteur durant la rencontre et auteur d'une belle panenka lors de la séance de tirs au but, Mohamed El Arouch a encore porté les siens. Une belle semaine pour le crack de 18 ans, qui est considéré comme la future star de l'OL et qui a été récompensé par les pensionnaires du Groupama Stadium.

La suite après cette publicité

«L'Olympique Lyonnais informe de la prolongation de son milieu de terrain Mohamed El Arouch pour une saison supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2025. Agé seulement de 18 ans, Mohamed El Arouch avait signé en juillet dernier son premier contrat professionnel pour une durée de 3 ans. Présent à la reprise avec le groupe professionnel, l’international français U18 a disputé depuis 8 matches de National 2 (2 buts) et 13 rencontres avec le groupe U19 (championnat et Coupe Gambardella). Arrivé à l’OL en 2017 à l’âge de 13 ans, le natif d’Orange, qui a toujours rêvé de porter le maillot lyonnais, s’est notamment distingué ce week-end en ouvrant le score lors de la finale de Coupe Gambardella face à Caen, avant d’inscrire son tir au but et de soulever le trophée avec ses coéquipiers, une première pour le club depuis 1997. Joueur technique et travailleur, Mohamed El Arouch est le 5ème joueur de l’académie à prolonger son contrat depuis le début de cette année 2022, après Sekou Lega, Samuel Bossiwa, Castello Lukeba et Bradley Barcola, démontrant ainsi l’envie commune pour l’OL et ses jeunes joueurs de réussir au plus haut niveau». Enfin une bonne nouvelle pour Lyon.