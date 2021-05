OL : Jean-Michel Aulas répond à la sortie médiatique remarquée de Rudi Garcia sur Juninho

La suite après cette publicité

Dans un entretien publié en milieu d'après-midi par le quotidien l'Equipe, le désormais ex-entraîneur de l'Olympique Lyonnais Rudi Garcia se lâchait complètement sur Juninho, le directeur sportif rhodanien. « Les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J'ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n'était pas heureux. Il aurait préféré gagner, mais avec ses joueurs », a-t-il notamment lancé.

L'ancien de l'OM et de l'AS Roma a ensuite détaillé plusieurs polémiques qui ont eu lieu en interne, notamment lorsque le dirigeant brésilien avait autorisé Jean Lucas à rentrer au Brésil sans prévenir le coach, ou qu'il avait fait le choix de suspendre Houssem Aouar sans consulter Garcia. Et bien plus encore, avouant aussi que Juninho était en froid avec bien d'autres cadres importants dans la hiérarchie du club, comme Bruno Cheyrou ou Vincent Ponsot.

Aulas tacle Garcia

Sans surprise, Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à réagir. « Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. L’avenir s’écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ces ambitions », a lancé le patron de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux.

Il s'est logiquement rangé du côté de son ancien milieu de terrain, à qui il n'hésite pas à confier les clés du camion et qui, selon certaines rumeurs, pourrait même endosser le rôle d'entraîneur. « Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi ! », a-t-il conclu. Voilà qui est clair.