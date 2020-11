Everton : Carlo Ancelotti répond à la rumeur Isco

Isco (28 ans) fait à nouveau les gros titres de la presse espagnole ce matin. Il faut dire que le milieu de terrain aurait tout simplement demandé à quitter le Real Madrid, voyant son temps de jeu diminué au fur et à mesure que la saison avance. Le joueur voudrait même s'en aller dès cet hiver afin de trouver une solution le plus rapidement possible. A peine l'information a été sortie que Carlo Ancelotti a été interrogé sur une possible venue du créateur espagnol à Everton.

«Pour Isco, c'est une rumeur qui vient de l'extérieur, de la presse, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Pour le moment, nous ne parlons pas de mercato, mais des problèmes que nous avons et de la façon de les résoudre. Isco était mon joueur au Real Madrid. C'est un joueur fantastique, mais c'est un joueur du Real Madrid » a lâché le coach italien des Toffees, qui est parvenu à relancer James Rodriguez sur cette première partie de saison. Bis repetita avec Isco ?