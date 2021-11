PSG : Hugo Lloris donne son avis sur l’alternance Donnarumma-Navas

La suite après cette publicité

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain est confronté à un problème de taille : la gestion des gardiens. Depuis 2019, c’est Keylor Navas qui est chargé de garder les buts parisiens, avec succès. Une alternance entre les deux gardiens a donc été mise en place depuis le début de la saison, une situation plutôt bien gérée par Mauricio Pochettino et son staff d’après Hugo Lloris.

« Lorsqu’on voit le niveau de performance des gardiens du PSG, tous deux décisifs, on peut se dire qu’ils ne sont pas affectés par cette situation », a-t-il déclaré au Parisien. « C’est plutôt bien géré par Mauricio et son staff. Et surtout, chacun joue des matchs importants. Il n’y a pas un gardien associé à une compétition spécifique, mais une véritable rotation. Au final, c’est vraiment un partage de matchs. Après, c’est également le choix du club et malheureusement, ou heureusement, l’entraîneur s’adapte. À Paris, il dispose de deux très grands gardiens. »