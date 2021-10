PSG : il n'y a pas de hiérarchie chez les gardiens selon Pochettino

La suite après cette publicité

Le débat sur les gardiens de but fait rage au PSG. Il faut dire qu'avec la venue de Gigio Donnarumma, un sérieux concurrent fait de l'ombre à l'impeccable Keylor Navas. Pour le moment, c'est l'ancien du Real Madrid qui a les faveurs de son entraîneur avec déjà 8 matches disputés contre trois mais l'Italien est revenu tardivement de ses vacances cet été. Il était même titulaire et a été très bon face à Manchester City en milieu de semaine.

De là à prendre le dessus sur son coéquipier ? Pas vraiment à en croire les propos de Mauricio Pochettino en conférence de presse, lequel assure qu'il n'y a aucune hiérarchie. «On a deux numéros un dans les buts. Il n’y a pas de hiérarchie. Il est possible que l’un joue plus que l’autre. Après il n’y en a qu’un seul qui joue à la fois. Au moment de la décision, c’est la même façon que pour les autres joueurs, la veille ou les jours de match, au moment de la causerie. On le fait de la même façon pour les autres joueurs. »

Bonus de bienvenue, jusqu’à 150€ offerts. Créez votre compte Parions Sport en Ligne aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous recevrez un pari gratuit du même montant.