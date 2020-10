Les clauses qui ont fait capoter l'arrivée de Callum Hudson-Odoi au Bayern

La suite après cette publicité

L'offre paraissait folle. Lors des dernières semaines du mercato, le Bayern Munich a essayé d'arracher Callum Hudson-Odoi (19 ans) des griffes de Chelsea. Pour cela, les Bavarois ont posé sur la table des négociations une offre d'un prêt d'un an, assorti d'une option d'achat à 70 millions d'euros !

Mais le deal ne s'est finalement pas fait, en raison de petites exigences de la part des Blues. Ainsi, selon Sport Bild, ils auraient voulu ajouté des clauses sur le nombre de matchs joués. Cela consistait à faire payer un supplément si l'ailier ne jouait pas un nombre suffisant de rencontres. Et, dans l'autre sens, une obligation d'achat si le temps de jeu d'Hudson-Odoi dépassait un certain seuil. Ne voulant pas se prendre la tête, les champions d'Europe en titre ont donc laissé tomber et ont préféré enrôler Douglas Costa.