PSG : Marquinhos répond aux critiques adressées à Luis Enrique

Depuis le début de saison, le PSG alterne entre le bon et le moins bon. Voilà quelques semaines que le club de la capitale est en difficulté. En grand danger pour la qualification pour le tour suivant en Ligue des Champions, les Parisiens sortent également d’un nul laborieux face au Auxerre d’un grand Donovan Léon (0-0). Et alors que la pression est mise sur Luis Enrique, plusieurs informations indiquent que le groupe parisien est de moins en moins sensible au discours du coach espagnol.

Pour autant, ce n’est pas du tout ce qu’a affirmé Marquinhos ce dimanche au micro de Téléfoot. En effet, le capitaine brésilien du PSG a loué le travail de l’ancien coach du Barça : «c’est quelqu’un qui nous pousse à fond. Il est très exigeant. Il a une philosophie claire auquel tout le monde adhère. Tout le monde l’adore, il est très proche de ses joueurs. La relation est facile car quand tu dis les termes, que c’est franc, on est obligés de bien s’entendre». L’intéressé appréciera.