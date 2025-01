PSG : Luis Enrique rend hommage à Pep Guardiola

Ce mercredi, le PSG aura besoin d’une victoire impérative face à Manchester City pour espérer se qualifier en barrages de la Ligue des Champions. Une confrontation attendue par les deux équipes depuis de longues semaines et qui va être cruciale pour les ambitions parisiennes. Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique n’a pas évité les questions sur ce choc et sur le duel avec l’un de ses anciens prédécesseurs lorsqu’il était au Barça, Pep Guardiola. La saison passée, le coach de 54 ans avait été questionné pour savoir s’il représentait plus l’ADN Barça que Xavi avant l’affrontement entre le PSG et le FC Barcelone.

Catégorique en affirmant qu’il représentait plus le jeu catalan que son adversaire il y a quelques mois, Luis Enrique s’est voulu bien plus mesuré ce mardi lorsque la même question s’est présenté avec Pep Guardiola : «Pour moi, le 4-3-3 du Barça, celui qui l’a amené au modèle parfait, c’est Guardiola. C’est un numéro 1, un entraîneur différent, avec un modèle unique. Une personne qui a innové dans le monde du football. C’est une référence assurément. J’ai la chance d’être son ami. C’est quelqu’un qui a ouvert une manière de jouer complètement différente. (…) Ça a ouvert la porte à beaucoup d’entraîneurs après lui. Moi, je m’en tiens au ballon… C’est un jeu de mot très espagnol.»