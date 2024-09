Ligue Europa : Fenerbahçe et les Rangers débutent bien

La première journée de la phase de poules de la Ligue Europa se poursuivait ce jeudi avec deux duels intéressants. Tout d’abord, la formation turque de Fenerbahçe recevait l’Union Saint-Gilloise. L’équipe de José Mourinho a trouvé la faille peu avant l’heure de jeu grâce à son défenseur Caglar Söyüncü (1-0, 26e). Par la suite, Kevin Mac Allister a été exclu (74e) et les Turcs se sont définitivement mis à l’abri en provoquant le but contre son camp de Christian Burgess (2-0, 82e). En fin de partie, Bright Osayi-Samuel a été expulsé (90e) et Ross Sykes a réduit l’écart sans conséquence (2-1, 90e +4). Une victoire 2-1 pour commencer la campagne de la meilleure des manières pour Fenerbahçe.

L’autre rencontre de 18h45 opposait les Suédois de Malmö aux Écossais des Glasgow Rangers. Il ne fallait pas arriver en retard puisqu’après une frappe de Cyriel Dessers sur le poteau, Nedim Bajrami suivait bien pour conclure après 56 secondes de jeu (1-0, 1re). Une histoire de poteau puisque c’est en voyant sa frappe toucher le montant que Ross McCausland a doublé la mise en seconde période (2-0, 76e). Une victoire 2-0 pour les finalistes malheureux de l’édition 2022 qui démarrent bien cette édition.