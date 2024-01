Le Havre-OL : la direction lyonnaise fracasse l’arbitrage

Alors qu’ils restaient sur trois victoires de suite en fin d’année dernière et une qualification pour les 16es de finale de Coupe de France, les Lyonnais pouvaient se déplacer avec beaucoup de confiance sur la pelouse du Havre, ce dimanche. Mais finalement, l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers et a concédé une lourde défaite au Stade Océane (1-3). Marquée notamment par une défense aux abois à la suite de l’expulsion prématurée de Jake O’Brien et quelques décisions contestables de M. Angoula.

«Je pense qu’il y a des erreurs défensives qui nous coûtent cher. Il y a des fautes qu’on aurait pu siffler pour nous et qui n’ont pas été faites. Malgré ça, je suis assez fier de l’équipe», reconnaissait Rayan Cherki après la rencontre, à ce sujet. Même si l’OL est barragiste, cette défaite ne reste pas dramatique. En revanche, la direction lyonnaise, par la voix du directeur sportif David Friio, a été beaucoup plus critique envers les décisions du corps arbitral.

David Friio était fou de rage

«Le scénario du match s’écrit à la 15ème minute avec un tacle non maîtrisé d’Opéri sur Mata. Alors, il prend bien la balle sur son tacle, mais, sur sa lancée, il termine à fond sur la cheville de Clinton Mata. Normalement, il y a carton rouge et penalty. Quand on sait qu’Opéri fait une passe décisive et marque un but en pleine lucarne. Ensuite, on a une action avant la mi-temps, une balle déviée au premier poteau et arrêtée par le bras d’un Havrais», a-t-il d’abord lâché en zone mixte.

Et sur cette action précise, Friio estime que les décisions arbitrales ne sont pas les mêmes à chaque match, en prenant exemple sur Rennes-Nice (2-0). «Il se trouve qu’hier soir, je regardais le match de Rennes. Il se trouve que Terrier fait une déviation au premier poteau et que Rosario touche la balle de la main… à un jour d’intervalle, il n’y a pas les mêmes décisions. À un moment donné, il faut se faire respecter, car le scénario n’est pas le même en infériorité numérique». L’OL repart surtout avec une défaite et les exclusions de deux défenseurs centraux (Jake O’Brien et Duje Caleta-Car) avant le choc contre Rennes (26 janvier).