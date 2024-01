Ligue 1 : l’OL livre une pâle copie au Havre et redevient barragiste

Depuis plusieurs semaines, l’OL va bien mieux sous l’impulsion de Pierre Sage. Suite à l’intronisation du coach de 44 ans, les Gones restaient sur trois victoires de rang en Ligue 1. Une série qui avait permis à ses ouailles de sortir de la zone rouge et qui se devait d’être prolongée ce dimanche sur la pelouse du Havre pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Sans Ernest Nuamah, à la CAN, et Dejan Lovren, suspendu, Lyon se présentait en Normandie dans un 4-2-3-1 inédit depuis quelques semaines. Dès les premiers instants de la rencontre, les Gones paraissaient alors sans repères. Bousculés dans les duels, les visiteurs ont perdu énormément de ballons et ne montraient que très peu de choses offensivement.

La suite après cette publicité

En face, les Havrais jouaient avec le couteau entre les dents. Avec un collectif plus huilé, le HAC a alors montré un meilleur visage lors du premier quart d’heure. C’est alors qu’un premier tournant eut lieu dans cette rencontre. Trouvé sur la droite de la surface, Clinton Mata a été taclé par Christopher Opéri. Premier sur le ballon, le défenseur havrais a été l’auteur d’une semelle dangereuse sur son adversaire. Pas de penalty selon le VAR dans l’oreille de Gaël Angoula. Quelques secondes plus tard, les Gones concédaient l’ouverture du score sur corner avec un Gautier Lloris opportuniste (1-0, 18e). Dix minutes plus tard, le deuxième tournant est intervenu. Auteur, lui aussi, d’une semelle plus que litigieuse, Jake O’Brien a été exclu après intervention de la VAR (28e). Et alors que Diego Moreira était sacrifié pour faire entrer Saël Kumbedi, les coéquipiers d’un Alexandre Lacazette maladroit (45+3e) n’ont pas su revenir dans la partie en première période.

À lire

HAC-OL : les regrets de Rayan Cherki

La révolte lyonnaise tuée dans l’œuf

Au retour des vestiaires, l’OL a été pris au dépourvu. En détresse face à un Sabbi hargneux, Kumbedi s’est écroulé au sol en pensant avoir été touché. À peine effleuré, le défenseur rhodanien a alors vu l’attaquant américain marquer sans difficulté face à Anthony Lopes (2-0, 50e). Le break havrais n’a finalement duré que quatre minutes. Trouvé suite à une belle inspiration de Rayan Cherki dans la surface, Alexandre Lacazette, hasardeux sur ses appuis, a finalement réduit la marque, inscrivant son septième but lors des neuf derniers matches de l’OL (2-1, 54e). Lyon a alors eu un temps fort sous l’impulsion d’un Cherki hyperactif mais trop court pour tenter d’égaliser (59e). Pourtant, la foudre s’est encore abattue sur les Gones.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Rennes 22 18 3 5 7 6 25 22 11 Le Havre 22 18 -1 5 7 6 19 20 12 Montpellier 18 18 -4 4 7 7 19 23 13 Nantes 18 18 -10 5 3 10 20 30 14 Toulouse 17 18 -7 3 8 7 16 23 15 Metz 16 18 -12 4 4 10 16 28 16 Lyon 16 18 -13 4 4 10 17 30 17 Clermont 14 18 -14 3 5 10 13 27 18 Lorient 12 18 -17 2 6 10 21 38 Voir le classement complet

Cette dernière est venue du pied gauche de Christopher Opéri. Envoyant un missile qui n’a laissé aucune chance à un Lopes légèrement mal placé (3-1, 64e), le natif d’Abidjan a douché les derniers espoirs des joueurs rhodaniens qui n’ont cependant pas lâché. À l’abordage de la surface du HAC, les Gones se sont livrés et se sont exposés aux contres havrais. Maladroits offensivement, les coéquipiers de Duje Caleta-Car ont été réduits à neuf suite à l’expulsion logique du défenseur croate. Une bien mauvaise soirée pour l’Olympique Lyonnais qui, en plus de renouer avec la défaite, sont redevenus barragistes et devront composer avec deux défenseurs centraux en moins dans deux semaines contre Rennes. Avec ce joli succès, Le Havre grimpe à la onzième place.