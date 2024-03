Corée du sud : les mots forts de Kang-in Lee

De retour en Corée du sud pour la première fois depuis son altercation avec Heung-min Son lors de la Coupe d’Asie des Nations, Kang-in Lee était attendu au tournant. Invité par la fédération à présenter ses excuses, le joueur du PSG s’est exécuté ce matin avant l’entraînement de son équipe. En effet, il a tenu une conférence de presse et a dit quelques mots pour exprimer ses regrets. Ses propos sont relayés par Sport Chosun. «Tout d’abord, je voudrais remercier Hwang Seon-hong de m’avoir donné cette opportunité. Vous m’avez donné tant d’amour, tant d’intérêt et tant de soutien pendant la Coupe d’Asie, mais je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous rembourser et de vous avoir déçu.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté : «j’ai aussi beaucoup appris de cette opportunité. Je pense que les commentaires amers de chacun me seront d’une grande aide à l’avenir, et je pense que c’est une période avec beaucoup de réflexion. À partir de maintenant, je deviendrai non seulement un bon footballeur, mais aussi une meilleure personne, plus utile à l’équipe et plus exemplaire. Je ferai de mon mieux pour y parvenir.» Après la parole, place aux actes pour le joueur de 23 ans, qui aura à coeur de répondre sur le terrain lors de la double confrontation face à la Thaïlande.