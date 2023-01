OM - Stade Rennais : les compositions probables

La suite après cette publicité

Entre la réception de Lorient (victoire 3-1) et celle de Monaco (le 28 janvier prochain), l’OM fait une petite pause du championnat pour se consacrer à la Coupe de France. C’est encore le Vélodrome qui sera le théâtre de ce 16e de finale avec la réception du Stade Rennais (coup d’envoi 21h10), autre club fort de notre chère Ligue 1 et récent tombeur du PSG. Cette rencontre promet d’être engagée entre deux prétendants à la victoire dans cette compétition, Balerdi parlant même d’une sorte «de finale avant l’heure».

D’ailleurs, les deux entraîneurs ne s’y trompent pas et prévoient d’envoyer leur meilleure équipe possible sur le terrain. Igor Tudor déclarait hier en conférence de presse qu’il y aurait peu de changements. Pau Lopez sera même présent dans le but, protégé par une défense à trois composée de Mbemba, Gigot et Kolasinac, placé dans l’axe cette fois, laissant Balerdi souffler un peu sur le banc. Ünder et Tavares joueront les rôles de pistons, respectivement à droite et à gauche.

Malinovskyi de nouveau titulaire ?

Dans l’entrejeu, c’est la doublette classique Veretout-Rongier que l’on devrait retrouver. Guendouzi et Malinovskyi, pour sa seconde titularisation, sont annoncés dans le onze en soutien d’Alexis Sanchez, unique attaquant de pointe. Une équipe solide sur le papier, qui fera face à l’un de ses plus proches poursuivants, 5e de Ligue 1. Mandanda absent pour son retour au Vélodrome, c’est Alemdar qui gardera la cage bretonne. Comme l’OM, Genesio devrait de nouveau privilégier un 3-4-3 avec Wooh, Rodon et Theate en défense centrale.

Dans l’entrejeu, Majer serait associé au jeune Ugochukwu, lequel enchaîne les titularisations en ce moment. Sur les ailes, on devrait avoir les titulaires habituels avec le capitaine Traoré à droite, pisté par l’OL, comme nous le révélions hier, et Truffert à gauche. Enfin, devant le Stade Rennais devra composer avec les absents (Kalimuendo et Terrier). Bourigeaud et Désiré Doué sont préssentis pour démarrer, derrière Gouiri, qui peine à trouver le chemin du but ces dernières semaines.