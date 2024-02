Chelsea prospecte au FC Barcelone pour l’après-Thiago Silva

Ça ne fait plus trop de doute à mesure que la fin de la saison approche. Après 4 saisons tout de même du côté de Chelsea, Thiago Silva va s’en aller. Malgré son âge, l’illustre défenseur brésilien ne souhaite pas encore prendre sa retraite sportive. «A 39 ans, je suis plus proche de la fin de ma carrière. Je vais continuer à jouer au football, mais on n’a pas encore décidé où. J’ai encore quelques jours pour réfléchir et penser à ce que je vais faire», confiait-il récemment à ESPN.

Il est sans doute temps que son aventure chez les Blues se termine. S’il est toujours un titulaire indiscutable aux yeux de Mauricio Pochettino, des pépins physiques et les critiques publiques récentes de sa femme à l’adresse de son entraîneur argentin mettent à mal sa position. Le club anglais va devoir tourner la page d’un joueur avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2021 sous les ordres de Thomas Tuchel. Il cherche un joueur fiable et doté d’une certaine expérience déjà pour encadrer son jeune effectif.

C’est ainsi que les regards se tournent vers le FC Barcelone. D’après les informations de Mundo Deportivo, des émissaires de Chelsea étaient dans les gradins du stade Diego Armando Maradona de Naples pour assister au 8e de finale aller de la Ligue des Champions (1-1). Ils suivaient particulièrement la prestation d’un Français, Jules Koundé (25 ans). Ce n’est pas la première fois que l’ancien Bordelais est lié à Chelsea puisqu’à l’été 2022, une proposition de 50 M€ avait été formulée pour l’arracher à Séville.

À l’époque, ça n’avait pas convaincu le joueur, qui préférait rejoindre la Catalogne. La donne est différente cette fois. Après deux saisons, Koundé a déjà fait part de ses envies de jouer dans l’axe de la défense, lui qui évolue latéral droit pour laisser la place en charnière à Araujo et, le plus souvent, Inigo Martinez. L’international tricolore peut ressentir de la frustration parfois et c’est sur quoi misent les Blues pour l’attirer. Aussi, la situation économique du Barça rend plutôt favorable une vente, qui serait au minimum de 50 M€.