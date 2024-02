Thiago Silva pense être vu comme un pleurnicheur au Brésil

Arrivé à Chelsea en 2020, Thiago Silva vit peut-être ses derniers mois chez les Blues. Peut-être même en Europe où il évolue sans interruption depuis janvier 2009. En fin de contrat, le Brésilien de 39 ans explique dans un entretien à ESPN au Brésil qu’il ne compte pas encore raccrocher les crampons, même si l’âge le rapproche irrémédiablement de la retraite sportive. «A 39 ans, je suis plus proche de la fin de ma carrière. Je vais continuer à jouer au football, mais on n’a pas encore décidé où. J’ai encore quelques jours pour réfléchir et penser à ce que je vais faire», confie l’ancien Parisien.

Il fait part d’un regret également. Il estime ne pas être reconnu à sa juste valeur dans son propre pays. «Aujourd’hui, pour le Brésil, je suis considéré comme un pleurnicheur», une référence directe à ses larmes durant la séance de tirs au but en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014, au Brésil, contre le Chili. Son émotion l’avait submergé, l’empêchant de tenter sa chance. «Je ne pense pas que je sois plus connu en Europe qu’au Brésil, mais je pense que je suis un peu plus respecté ici que là-bas, c’est sûr. J’ai lutté contre la tuberculose et j’ai failli mourir. Cela m’a rendu très fort. Et pleurer n’est pas pour les personnes faibles. Je suis une personne courageuse, et j’ai toujours été très courageux dans ma vie.»