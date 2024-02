Chelsea : Pochettino répond cash au tacle de la femme de Thiago Silva

De passage en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur la situation difficile que vit son Chelsea. D’ailleurs, l’Argentin est de plus en plus critiqué. La femme de Thiago Silva, Belle, ne s’est d’ailleurs pas privée après la défaite de ce week-end face à Wolverhampton. «Il est temps de changer. Si vous attendez encore, il sera trop tard», a-t-elle lâché sur X au sujet de l’ancien coach du PSG.

Face à la presse, Pochettino a répondu au sujet de cette polémique. «Il [Thiago] est venu aujourd’hui pour me parler. Je ne vais pas parler de ce dont nous avons parlé mais le plus important c’est qu’il soit venu me parler.» Puis, il a évoqué sa relation avec le défenseur brésilien.« Elle est bonne. Dès le début, vous avez pu voir mes conférences de presse et comment j’ai parlé de lui.» Pochettino est visiblement passé à autre chose.