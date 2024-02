Chelsea : la femme de Thiago Silva réclame le départ de Mauricio Pochettino !

Chelsea traverse une crise sportive malheureusement récurrente ces dernières saisons. En souffrance sur le pré déjà face à Liverpool en milieu de semaine, les Blues ont encore chuté lourdement ce week-end sur leur pelouse face à Wolverhampton(2-4). Une défaite humiliante qui fait chuter les pensionnaires de Stamford Bridge à une onzième place qui rend illusoire leurs rêves de places européennes à l’issue de la saison. Forcément, en tribunes, la colère gronde contre Mauricio Pochettino.

La suite après cette publicité

Plus que jamais sur la sellette, les jours du technicien argentin pourraient être comptés à Londres. Et alors que ses soutiens s’amenuisent de jour en jour, l’ancien coach du PSG a perdu celui de la femme de Thiago Silva ce dimanche. Durant la débâcle face aux Wolves, la femme du défenseur brésilien a appelé au départ de Pochettino sur X (ex-Twitter) : «il est temps de changer. Si vous attendez encore, il sera trop tard.» Le message est passé et le départ de Mauricio Pochettino semble inéluctable dans les prochains jours de Chelsea.