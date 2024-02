PL : MU et Garnacho écrasent West Ham, Chelsea balayé par Wolverhampton

Ce dimanche, la 23e journée de Premier League se poursuivait avec notamment un duel de haut de tableau entre Manchester United (8e) et West Ham (6e). Après un début de match assez calme, Manchester United a su prendre les devants sur une magnifique inspiration de Rasmus Hojlund (23e). Maitrisant la fin de premier acte, l’équipe d’Erik ten Hag a pris ensuite le large via Alejandro Garnacho (49e). L’ailier argentin s’est même offert un doublé en fin de rencontre (85e). Avec cette victoire 3-0, Manchester United double son adversaire du jouer et monte à la 6e place à huit points des places qualificatives en Ligue des Champions.

Duel de milieu de tableau, la rencontre entre Chelsea et Wolverhampton a été prise par le bon bout par les Blues qui ont vite trouvé la faille via Cole Palmer bien servi par Moisés Caicedo (19e). Oui mais voilà, une perte de balle de Moisés Caicedo conduisait à l’égalisation de Matheus Cunha (22e) quand Axel Disasi marquait contre son camp (43e). Renversant son adversaire, Wolverhampton prenait le large grâce à un doublé (63e) puis un triplé (80e sp) de Matheus Cunha. Thiago Silva (86e) sauvait l’honneur mais en vain. Avec cette victoire 4-2, Wolverhampton (10e) double Chelsea (11e). De son côté, Bournemouth (12e) a partagé les points avec Nottingham Forest (16e) suite à un match nul 1-1.

Les matches de l’après-midi