EdF : Adrien Rabiot regrette les fuites dans la presse…

Présent en conférence de presse avant le choc entre l’équipe de France et l’Espagne, mardi soir à 21 heures, Adrien Rabiot s’est exprimé sur les nombreux changements tactiques opérés par Didier Deschamps depuis le début de la compétition. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain en a également profité pour évoquer les fuites des choix du sélectionneur français dans la presse. Un aspect dommageable et favorisant l’adversaire sur lequel le joueur de 29 ans est revenu.

«Il y a des dommages collatéraux (sourire). C’est compliqué pour le coach, quand il met des choses en place, beaucoup d’infos sortent. C’est un peu déplaisant de voir que quand on a fini un entraînement c’est déjà dans les médias. C’est dommage pour nous et pour tout le monde, quand ça sort, ça donne des indications aux adversaires. Le coach essaye de brouiller les pistes certaines fois. On est des joueurs de très haut niveau, on est capables de s’adapter. On sait ce qu’on a à faire dans chacun des systèmes», a ainsi assuré celui qui n’a toujours pas réglé son avenir à la Juve.