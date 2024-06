Crystal Palace demande une fortune pour Marc Guehi

Titulaire pour la première de l’Angleterre dans cet Euro, Marc Guehi (23 ans) s’est montré plutôt solide du haut de ses 12 sélections. L’Anglais vient valider les choix de son sélectionneur Gareth Southgate et confirme qu’il est un joueur capable de jouer au plus haut niveau. Il est d’ailleurs régulièrement annoncé dans les short-list des plus grands clubs anglais. Après Chelsea l’été dernier, voilà que Manchester United et Liverpool s’intéressent à lui.

Il faudra en revanche mettre le paquet pour convaincre Crystal Palace de bien vouloir lâcher le pilier de sa défense. D’après les informations de The Telegraph, les Eagles sont prêts à lancer les enchères à partir de 75 M€, eux qui pourraient déjà perdre Michael Olise, courtisé par Chelsea notamment. Marc Guehi a encore un contrat courant jusqu’à 2026 avec le club londonien.