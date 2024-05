MU : les six pistes estivales en défense avec un joueur de Ligue 1

Cette saison est à oublier pour Manchester United. Malgré la victoire en finale de FA Cup contre Manchester City, les Red Devils ont réalisé leur pire campagne en championnat. Huitième de Premier League, MU entendra la musique de la Ligue Europa la saison prochaine grâce à sa victoire en coupe. Pourtant, cela a été difficile pour Erik ten Hag et son staff, notamment pour combler les blessures en défense. La longue blessure de Lisandro Martinez, ajoutée à celles de Raphaël Varane et d’Harry Maguire, ont amené le technicien néerlandais à composer une charnière Evans-Casemiro sur les derniers matchs.

Pour éviter que ce scénario se reproduise la saison prochaine, les dirigeants du club anglais ont coché six noms pour renforcer l’arrière-garde selon le Daily Mail. Gleison Bremer (Juventus), Jean-Clair Todibo (Nice), Tosin Adarabioyo (Fulham), Marc Guehi (Crystal Palace), Aaron Anselmino (Boca Juniors) et Jarrad Branthwaite (Everton) sont sur la liste. Le dernier cité fait office de priorité et sera surveillé de près pendant l’Euro, qu’il disputera avec l’Angleterre.