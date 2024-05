FA Cup : bluffant, Manchester United s’offre un 13e sacre en dominant Manchester City

Dans un Wembley Stadium vrombissant et plein à craquer ce samedi, Manchester City et Manchester United nous offraient un remake de l’an passé en finale de FA Cup (Manchester City l’avait emporté 2-1). Un duel déséquilibré sur le papier entre le champion d’Angleterre en titre et le 8e de cette saison, secoué par des soubresauts internes ces derniers jours, et le probable futur départ de son entraîneur Erik ten Hag (qui pourra donc partir le coeur plus léger). Car les finales sont des matches à part, dans lesquels les grands joueurs sont appelés à émerger et à se responsabiliser. C’est ce qu’a été en mesure de réaliser Bruno Fernandes, bluffant de justesse cet après-midi, et symbole de cette victoire inattendue mais pas volée de Manchester United (2-1). En début de rencontre pourtant, les fantômes de l’an passé, avec le but de Gündoğan, le plus rapide inscrit dans l’histoire d’une finale de CUP, étaient proches de resurgir. On pensait Erling Haaland obtenir un penalty, mais le VAR refroidissait Wembley.

Étonnamment, les plus grosses situations étaient à mettre à l’actif des Red Devils, d’abord avec Garnacho et cette frappe détournée par Ortega (9e), puis ce moment de chaleur après une mauvaise relance de Walker, finalement mal négocié par McTominay (21e). En parallèle, les champions du monde Raphaël Varane et Lisandro Martinez livraient, eux, un duel de tous les instants à Erling Haaland, muet durant toute la première période. D’ailleurs, la sanction ne tardait pas à arriver pour les joueurs de Pep Guardiola, inertes et pas à la hauteur de l’évènement. Sur un ballon d’apparence anodin, Gvardiol manquait sa remise pour Ortega, ce qui souriait à Garnacho seul face au but vide (30e, 0-1). Reboostés, les hommes d’Erik ten Hag pensaient même faire le break quelques minutes plus tard grâce à Marcus Rashford, mais la défense de City pouvait rendre grâce au VAR, clément avec ce hors-jeu signalé sur Garnacho (38e). Sauf qu’une fois encore, l’avertissement laissait place à la sanction. Dans le prolongement, Garnacho trouvait Bruno Fernandes, qui frottait la lampe de génie. D’une merveilleuse inspiration et à l’aveugle, le Portugais servait Mainoo, impitoyable devant Ortega (39e).

Erik ten Hag peut partir l’esprit libre

En début de seconde période, Guardiola procédait à un ravalement de façade. Alvarez, Akanji et Doku entraient en jeu, et il ne fallait pas attendre bien longtemps avant de voir l’ex-Rennais s’illustrer. Si Manchester United revenait avec le même visage conquérant, l’ailier belge faisait souffler quelques vents de panique dans son couloir. Il fixait d’abord Wan-Bissaka, avant de trouver Foden, qui s’emmêlait finalement les pinceaux (54e), puis quelques secondes plus tard, il était encore à l’origine d’une grosse situation pour City, mais Haaland fracassait la barre d’un Onana impuissant (55e). Acculés, les Red Devils pliaient, mais ne rompaient pas. Onana mettait en échec Walker (60e), tandis qu’Alvarez ne cadrait pas deux énormes situations dans la surface (61e, 64e). Comme un aveu de faiblesse, ou d’impuissance, Rodri haranguait son public et l’invitait à faire du bruit.

S’il fallait mettre en lumière une autre performance, ce serait celle de Sofyan Amrabat, tentaculaire au milieu et écoeurant pour les hommes de Guardiola. Pour en revenir au jeu, la fin de match était décousue, Lisandro Martinez, épuisé, sortait sur blessure et échangeait quelques mots avec Kyle Walker, visiblement dans un langage peu châtié… Manchester City poussait, à l’image de Walker, dont la frappe n’inquiétait pas l’impérial Andre Onana. Impérial : le Camerounais ne l’était en revanche pas devant Doku quelques minutes plus tard, puisqu’il s’inclinait après un superbe enchaînement du Belge (1-2, 87e), mais finalement insuffisant pour revenir. Une victoire totalement inattendue de Manchester United, sur laquelle ses supporters n’auraient sans doute même pas osé parier, mais qui va faire un bien fou à un club historique empêtré dans une saison cauchemardesque jusqu’ici. Contre toute attente, on retrouvera donc les Red Devils en Ligue Europa la saison prochaine. Mais avec quel entraîneur à sa tête ? On a tout de suite moins de certitudes.