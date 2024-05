Manchester United va licencier Erik ten Hag !

Décidément, les entraîneurs européens vont devoir s’accrocher à leur banc pour rester en place. Après Mauricio Pochettino et Xavi Hernández cette semaine, l’avenir d’Erik ten Hag était déjà sur le feu à Manchester United. Les Red Devils, qui doivent encore disputer une finale de FA Cup contre Manchester City, samedi (16 heures), restent sur une saison médiocre où ils n’ont pas réussi à accrocher une place européenne et ont terminé au huitième rang.

Et alors que la saison n’est pas encore terminée, les Red Devils ont déjà ciblé quatre profils en cas de départ du technicien néerlandais. Parmi eux, on retrouve notamment Mauricio Pochettino, tout juste débarqué de Chelsea, tout comme Thomas Tuchel, qui va quitter le Bayern Munich, mais aussi Thomas Frank, le manager de Brentford, et la sensation Kieran McKenna, qui a réussi à faire monter Ipswish Town en Premier League. L’après-finale de FA Cup semblait alors un moment important pour savoir quelle serait la suite du club mancunien.

Peu importe le résultat de la finale

Mais selon les dernières révélations du Guardian, Manchester United a décidé de licencier Erik ten Hag après la finale de la FA Cup contre Manchester City. Même si le club remporte le trophée face au rival mancunien, l’avenir du coach néerlandais est assuré d’être loin d’Old Trafford, lui qui était arrivé en 2022 et qui a récemment confié ne pas vouloir partir.

«Je pense qu’ils ont du bon sens. Les dirigeants voient que nous avons utilisé 32 lignes arrière différentes, que nous perdons huit défenseurs centraux, que nous utilisons 13 charnières différentes en défense centrale, que nous n’avons pas d’arrière gauche, et que nous avons tant de blessés», avait-il expliqué. Mais le choix est maintenant fait et il s’agit d’une première décision forte pour Sir Jim Ratcliffe et ses équipes, alors que le contrat d’Erik ten Hag courait jusqu’en 2025.