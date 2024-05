Manchester United a coché 4 noms pour l’après Erik ten Hag !

Il y a beaucoup de bancs de touche disponible chez les cadors européens et Manchester United pourrait s’ajouter à la liste des clubs qui recherchent un nouvel entraîneur. Hier, beaucoup de médias relayaient un limogeage imminent d’Erik ten Hag, l’entraîneur néerlandais des Red Devils, après une nouvelle saison décevante, achevée à la 8e place. Selon les informations du quotidien régional Manchester Evening News, la direction mancunienne n’a pourtant pas encore tranché sur l’avenir de son actuel coach, lié pour une saison encore, jusqu’en 2025. Cela ne signifie pas qu’elle le conservera, et sa position paraît plus incertaine que jamais.

Dans cette optique, The Times affirme, ce jeudi soir, que la direction mancunienne a d’ores et déjà dressé une liste de quatre candidats au poste de manager si Erik ten Hag venait à quitter le club dans les semaines à venir. Parmi eux, on retrouve notamment Mauricio Pochettino. Après avoir officiellement quitté Chelsea, l’ancien technicien du PSG et de Tottenham est apprécié, notamment pour sa capacité à faire confiance aux jeunes joueurs et à développer un style de jeu cohérent, qui plus est à l’heure où les Red Devils souhaitent mettre en place une nouvelle philosophie.

Outre l’ex-architecte des Spurs, Thomas Tuchel fait également partie de cette short-list. Alors qu’il s’apprête à quitter le Bayern Munich, le manager de 50 ans n’a jamais caché son intention de revenir en Premier League, là où il avait notamment permis à Chelsea de soulever la Ligue des Champions. Récemment critiqué pour son rendement en Bavière, l’ancien coach du PSG conserverait, malgré tout, une belle cote de popularité aux yeux de Sir Jim Ratcliffe et Ineos. Mais ce n’est pas tout. Déterminés à mettre la main sur le profil idoine si Ten Hag venait à partir, les Red Devils ne seraient pas non plus insensibles à l’idée d’enrôler Kieran McKenna, le nouveau coach en vogue en Angleterre.

Grand artisan de la folle remontée d’Ipswich au sein de l’élite anglaise, l’entraîneur nord-irlandais ne devrait, en effet, pas faire de vieux os dans le Suffolk, alors que Chelsea et Brighton ont manifesté leur intérêt. Enfin, pour compléter cette short-list, Thomas Frank, le manager de Brentford, est lui aussi annoncé parmi les possibles candidats au banc mancunien. Le tacticien danois, qui a repris l’équipe de l’ouest de Londres en 2018, a depuis été promu en Premier League en 2021 et a permis aux Bees de devenir une équipe installée en Premier League. Reste désormais à connaître le choix final de la direction mancunienne, alors que Graham Potter et Gareth Southgate ont également été associé à ce poste. Une chose est sûre, Erik ten Hag est sous pression…