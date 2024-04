Manchester City - Real Madrid : chants racistes de supporters madrilènes à Manchester

Ce soir, le Real Madrid est à Manchester pour tenter de décrocher son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions face aux hommes de Pep Guardiola. À cette occasion, Carlo Ancelotti peut compter sur une équipe presque inchangée après le match aller spectaculaire au Bernabéu (3-3).

Hélas, cette rencontre a été marquée par un événement inadmissible plus tôt dans la journée. AS publie une vidéo dans laquelle on y voit des supporters madrilènes entonner un chant raciste dans les rues de Manchester : «Manchester City appartient aux Arabes».