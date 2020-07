LdC : l'OL jouera son 8e de finale retour à Turin

À la veille du tirage au sort de la suite de la Ligue des Champions 2019-2020, l'UEFA a communiqué sur les huitièmes de finale retour qui n'ont pas encore eu lieu. Par exemple, l'Olympique Lyonnais attendait de savoir si son match retour contre la Juventus (succès 1-0 à l'aller) allait se jouer à l'Allianz Stadium de Turin ou à Lisbonne, ville choisie pour la fin de la compétition. Et l'instance européenne vient de trancher.

Comme expliqué dans le communiqué, tous les huitièmes de finale retour de cette C1 se disputeront sur le terrain des équipes à domicile. Les Gones se déplaceront donc à Turin pour leur nouvelle confrontation face à la Vieille Dame. Concernant les matches de Ligue Europa Inter-Getafe et du Séville FC-AS Roma, on aura le droit à un match unique en Allemagne, le match aller ayant été reporté il y a quelques mois.

