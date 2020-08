Villarreal fonce sur Mattéo Guendouzi

Arsenal ne veut plus de Mattéo Guendouzi. Du moins, Mikel Arteta, le coach des Gunners, souhaite s'en débarrasser, car il ne fera plus appel à lui à l'avenir. Rappel des faits. Arsenal affronte Brighton lors de la 28e journée de Premier League (1-2). Sur le but victorieux inscrit par Neal Maupay dans le temps additionnel, le jeune milieu des Gunners (21 ans) avait attrapé à la gorge l'ancien Niçois, qui s'était plaint aussi des paroles de son compatriote. Un fait qui a jeté un peu plus le trouble sur le comportement du Français ces derniers mois avec Arsenal.

La suite après cette publicité

Devenu indésirable, le milieu tricolore veut changer d'air cet été. Mi-juillet, nous vous révélions l'intérêt très poussé du FC Barcelone à son sujet, notamment d'Éric Abidal, le directeur sportif. Persuadé de mettre la main sur cette belle affaire, le club catalan a proposé plusieurs échanges, le dernier en date incluant Ivan Rakitic et Arturo Vidal, ce qui a été refusé par Arsenal. Mais c'est toujours en Espagne que l'avenir de Guendouzi pourrait s'écrire. Le milieu de 21 ans pourrait en effet retrouver Unai Emery à Villarreal selon nos informations. L'entraîneur espagnol y a récemment été nommé entraîneur, et devinez qui avait persuadé Guendouzi de rallier Arsenal il y a deux ans ? Unai Emery !

Emery en a fait sa priorité

L'ancien coach du PSG apprécie grandement le milieu français et s'était clairement impliqué dans le recrutement de l'ancien Lorientais à Arsenal à un moment où le PSG était encore dans la danse. Fraîchement intronisé à Villarreal, il a fait de Guendouzi sa priorité sur le mercato estival. Il l'a même déjà appelé pour lui faire part de son intérêt. Sera-t-il réciproque ? C'est la première question. Ensuite, il faudra s'entendre entre les deux formations.

Des discussions ont d'ailleurs été amorcées entre les deux parties, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Rappelons que Villarreal a terminé 5e de la dernière Liga et s'est qualifié pour la prochaine Ligue Europa. La destination pourrait donc plaire au Français, qui bénéficierait aussi d'un temps de jeu potentiellement supérieur à celui offert au FC Barcelone. Affaire à suivre donc.