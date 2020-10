Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué contre la France

Alors qu'il compte 101 buts en 165 sélections avec le Portugal, Cristiano Ronaldo (35 ans) n'a toujours pas marqué contre l'équipe de France. Pourtant il a déjà croisé les Bleus à quatre reprises. Tout d'abord en demi-finale de la Coupe du monde 2006 pour une victoire 1-0 des Bleus de Zinedine Zidane. Puis en 2014 et 2015 lors de deux amicaux remportés respectivement 2-1 et 1-0 par les Tricolores. Son dernier match contre la France est la finale de l'Euro 2016 remportée 1-0 par le Portugal après prolongation mais où le seul et unique buteur était Eder.

Lors de ce match, Cristiano Ronaldo était d'ailleurs sorti sur blessure à la 25e minute de jeu suite à un choc assez rugueux avec Dimitri Payet. La France fait donc partie des sélections épargnées par Cristiano Ronaldo à l'instar de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie ou encore le Brésil. Ses principales victimes sont la Lituanie et la Suède contre qui il a marqué sept buts. A huit longueurs du recordman de but en sélection, l'Iranien Ali Daei (109 buts), Cristiano Ronaldo tentera de réduire l'écart. Cela démarrera peut-être ce soir face à la France contre qui il n'a donc jamais marqué.