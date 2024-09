Man City : le procès intenté par Benjamin Mendy aura lieu en octobre

En novembre dernier, la presse anglaise révélait que Benjamin Mendy avait porté plainte contre son ancien club pour récupérer d’anciens salaires impayés. Il ciblait la période entre septembre 2021 et juin 2023, date de la fin de son contrat avec les Skyblues.

Evidemment, cela était lié avec son absence des terrains, à partir d’août 2021, en raison des accusations de viol, tentative de viol et agression sur sept femmes entre octobre 2018 et août 2021. Il a finalement été jugé non coupable en juillet 2023. Selon Skysports, Manchester City devra rendre des comptes à son ancien joueur au tribunal en octobre prochain.