PSG - Bayern : Goretzka toujours incertain, Hernandez et Boateng seront là

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ayant joué leur match de championnat ce samedi, les joueurs peuvent désormais penser au quart de finale retour de Ligue des Champions qui se jouera au Parc des Princes mardi soir (succès 3-2 des Parisiens à l'aller). Et côté bavarois, c'est un peu la course contre la montre pour les blessés.

Sorti sur blessure mercredi soir, le milieu Leon Goretzka est toujours incertain comme l'explique RMC Sport. Ce dernier effectuera un ultime test lundi. Mais il y a tout de même de bonnes nouvelles en Bavière puisque Lucas Hernandez et Jérôme Boateng seront là, toujours selon le média français.