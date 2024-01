OL-Rennes : Martin Terrier évoque sa relation avec Arnaud Kalimuendo

Rennes et Martin Terrier enchaînent. En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le Stade Rennais s’est imposé à l’extérieur face à l’Olympique Lyonnais (3-2), ce vendredi soir. Bousculés lors du premier quart d’heure, les Bretons ont pu compter sur Martin Terrier et Désiré Doué pour s’envoler au tableau d’affichage lors du premier acte avant de serrer les dents au retour des vestiaires. Auteur d’un doublé face à son ancienne formation, Martin Terrier a brillé au Groupama Stadium, profitant d’une belle complicité avec Arnaud Kalimuendo qu’il a d’ailleurs salué à l’issue de la rencontre.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Rennes 25 19 4 6 7 6 28 24 16 Lyon 16 19 -14 4 4 11 19 33

«La première mi-temps était exceptionnelle dans tous les domaines. On a eu un réajustement tactique vers la 15e minute et après, nous avons réussi à concrétiser nos occasions. On prend un deuxième but à un quart d’heure de la fin mais nous avons réussi à rester solidaires. Avec Kali (Arnaud Kalimuendo ndlr), on essaye de se servir l’un de l’autre. Il a besoin d’un joueur autour de lui et moi aussi, on l’a appliqué sur le premier but où il m’ouvre un espace, après ce n’est plus qu’une question de prise de risque», a-t-il indiqué au micro de Prime Vidéo.