Ligue 1 : malgré un sursaut d’orgueil, l’OL battu à domicile contre Rennes

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le Stade Rennais avait l’opportunité de continuer sur son bon début d’année à Lyon. Les ouailles de Julien Stéphan ont dernièrement éliminé l’OM en Coupe de France (1-1, 9-8 tab). Ils restent aussi sur deux succès en L1 à Clermont (1-3) et face à Nice (2-0) et devaient confirmer contre un OL toujours en rôdage. Après une belle fin d’année 2023, les Gones n’ont pas su enchaîner il y a deux semaines face au Havre (3-1). Et finalement, la première période rhodanienne aura été cataclysmique. Dans un 3-5-2 avec lequel les coéquipiers de Rayan Cherki n’étaient pas habitués, les locaux ont vite été débordés face à des visiteurs entreprenants. Après un ballon perdu par Cherki au milieu de terrain, les Bretons se montraient intraitables et Martin Terrier a ouvert le score d’une frappe précise du gauche (0-1, 22e). C’est alors que les Lyonnais ont pris l’eau à l’approche de la fin du premier acte. Désiré Doué, bien inspiré ce soir, a offert le break aux siens d’une frappe limpide aux 25 mètres (0-2, 36e) avant que Martin Terrier ne profite de la défense rhodanienne trop poreuse pour s’offrir un doublé (0-3, 41e).

Au retour des vestiaires, Pierre Sage a alors réalisé plusieurs changements décisifs. Et parmi les entrants Ernest Nuamah, Gift Orban et Henrique, c’est finalement ce dernier qui aura réellement fait basculer la rencontre. Agité, le latéral gauche brésilien a trop croisé sa frappe pour tromper Steve Mandanda (51e). Et alors que Caqueret a été contré in extremis par Santamaria (53e), l’ancien gardien a finalement été battu sur une frappe imparable de…Henrique, décidément en forme ce soir (1-3, 57e). Un but qui a réveillé un Groupama Stadium remonté contre ses protégés, et qui a lancé l’équipe de Pierre Sage dans un temps fort intéressant. Poussant, et face à des Rennais à reculons et sans le moindre tir depuis le début du second acte, Lyon n’a pas su capitaliser sur ce coup de chaud sur la défense bretonne. Finalement, Alexandre Lacazette a réduit l’écart à l’entame des dix dernières minutes sur un vrai but de renard (2-3, 78e). Et malgré d’ultimes assauts, l’OL n’a pas su revenir au score malgré plusieurs occasions intéressantes. Une nouvelle défaite frustrante à domicile pour Lyon qui a encaissé des buts stupides sur des temps faibles. Rennes enchaîne et est désormais neuvième. Les Gones stagnent et restent barragistes.