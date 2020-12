Rennes : l'énigme Daniele Rugani

La suite après cette publicité

La dernière fois que l'on a entendu parler de Daniele Rugani (26 ans), c'était il y a une semaine. En conférence de presse, l'entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan expliquait que le défenseur central italien suivait le protocole lié à sa blessure à la cuisse, qui l'éloigne des terrains depuis maintenant près de deux mois. «On est dans le timing», avait lancé le technicien breton.

La question se pose aujourd'hui de savoir si on reverra vraiment l'international azzurro (7 capes) sous le maillot rennais en janvier. Prêté sans option d'achat pour la Juventus (contre un chèque de 1,5 M€ et la prise en charge de son salaire annuel à hauteur de 3 M€), le central, apparu à deux reprises seulement avec les Rouge-et-Noir en octobre, pourrait en effet rentrer en Italie plus tôt que prévu. Sport Mediaset explique en effet que la Vieille Dame pourrait rappeler son axial, toujours sous contrat jusqu'en juin 2023.

Déjà sur le départ ?

Le média italien assure que le directeur sportif turinois Fabio Paratici pourrait proposer ses services à l'Udinese pour faire baisser le prix de l'une de ses potentielles cibles : le milieu international argentin (21 sélections) des Frioulans Rodrigo De Paul (26 ans). En Espagne, Superdeporte croit également savoir que la Juve envisage de le rappeler le mois prochain, l'élimination de Rennes en Ligue des Champions et de toute compétition européenne ayant grandement diminué son exposition.

Le quotidien sportif, qui suit l'actualité du FC Valence, intéressé par le Transalpin cet été avant qu'il n'atterrisse au Roazhon Park, l'imagine à nouveau comme une option pour les Ches. Dans le même temps, les rumeurs envoient avec insistance Fikayo Tomori (21 ans) du côté de Rennes sous la forme d'un prêt en provenance de Chelsea. De quoi valider les bruits d'un départ anticipé de Daniele Rugani en janvier ? Réponse dans les tous prochains jours...