LdC : le PSG qualifié en 1/8e de finale si…

Le Paris Saint-Germain loupe le coche ! Après s’être largement imposé à l’aller, le club de la capitale a été surpris par le réalisme de l’AC Milan à San Siro (2-1) et s’est incliné pour la deuxième fois dans cette campagne européenne 2023-24. Conséquence, le club français cède la première place du groupe F au Borussia Dortmund, tombeur de Newcastle (2-0), et reste sous la menace du club lombard, qui compte une unité de retard.

Désormais, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont les yeux rivés sur la réception de Newcastle à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des champions. Et face aux Magpies, les Franciliens ont l’opportunité de valider leur ticket pour le tour suivant à condition qu’ils battent les Anglais au Parc des Princes et qu’en parallèle, l’AC Milan ne s’impose pas face au Borussia Dortmund. Dans le cas contraire, il faudra attendre la dernière journée et un déplacement périlleux au Signal Iduna Park pour y affronter l’actuel leader du groupe F.