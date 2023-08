Nicolas Sarkozy donne son avis sur le feuilleton Kylian Mbappé

Mis à l’écart puis poussé vers la sortie par le PSG, Kylian Mbappé a finalement été réintégré au groupe la semaine passée. Son retour aux affaires a été ponctué d’un but contre Toulouse le week-end dernier (1-1), mettant un terme à un été mouvementé. Il faut dire que l’avenir de l’attaquant parisien a secoué l’actualité sportive au cours des dernières semaines et a été suivi à la loupe non seulement par les observateurs mais aussi par la classe politique à l’instar de Nicolas Sarkozy.

Lors d’un entretien accordé au Parisien, l’ex-chef de l’Etat a livré ses impressions sur le feuilleton Kylian Mbappé. Il estime que la réconciliation entre l’international français (70 sélections, 40 buts) et la direction parisienne était nécessaire et s’est réjoui de ce cas de figure. « Je vais au Parc des Princes depuis mon plus jeune âge. J’ai 68 ans, j’aime toujours autant y aller ! C’est ma passion, c’est mon club. Le président Nasser Al-Khelaïfi a fait un travail remarquable au PSG. Je suis content que Kylian Mbappé reste, et je trouve que la solution choisie est la bonne pour lui, pour le club et pour l’équipe de France. Je pense que Nasser s’exprimera un jour prochain là-dessus, à la fin du mercato », a-t-il lâché dans les colonnes du quotidien régional.