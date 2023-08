Rennes s’offre Fabian Rieder

Comme annoncé en exclusivité sur notre site, Fabian Rieder (21 ans) rejoint le Stade Rennais. Les Bretons ont annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué de presse publié sur leur site officiel. «Après son dernier match joué mardi soir avec les Young Boys de Berne qu’il a aidés à se qualifier pour la phase de groupe de Ligue des Champions, Fabian Rieder a donné sa préférence au Stade Rennais F.C. Arrivé hier dans la capitale bretonne pour la traditionnelle visite médicale, Fabian Rieder a ainsi quitté sa ville natale, après deux titres de champion en 2021 et 2023 et une coupe de Suisse, pour se lancer un nouveau défi, celui de convaincre et séduire la Ligue 1 Uber Eats. Ardemment courtisé lors de ce mercato estival, le milieu de terrain polyvalent de 21 ans est devenu en trois ans un joueur référence du championnat helvétique. En atteste ses statistiques, 122 matchs, 15 buts et 24 passes décisives toutes compétitions confondues (24 matchs de coupes d’Europe). Sa technique affûtée – avec comme pied fort le gauche – et son efficacité combinées à un "fighting spirit" très caractéristique ont fait de notre nouveau n°32 un international A il y a moins d’un an. Il a notamment participé à deux matchs de la dernière Coupe du monde, contre le Cameroun et le Brésil.»

Le joueur en a profité pour livrer ses premières impressions. « C’est un grand moment pour moi, je rejoins un club avec beaucoup d’ambitions. Je vais tout donner. Mon désormais ex-club s’est qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions, je suis très heureux que ça se termine de cette façon avec les Young Boys. Je peux maintenant me concentrer totalement sur mon nouveau challenge. À Rennes, je vais avoir l’occasion de côtoyer de très bons joueurs, je vais évoluer dans un groupe très fort techniquement. Le club veut jouer l’Europa League à fond, c’est un challenge très intéressant. Le Stade Rennais a réalisé de belles choses ces dernières saisons et j’avais très envie d’aider le club à remplir ses nouveaux objectifs. Je me réjouis déjà d’évoluer au Roazhon Park et de rencontrer les supporters.» Une recrue dénichée par Florian Maurice qui est prête à tout donner !